Yunanistan- Türkiye gerilimi günden güne artıyor. Yunanistan, Türk F-16'larına radar kilidi atması ve gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ile tacizlerini arttırıyor. Bunun yanında son olarak Türkiye- Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalanmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i çıldırttı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda bir konuşma yaparak Türkiye'ye tehditlerde bulundu. Miçotakis, yaptığı konuşmada "Türkiye'ye sağduyuya geri dönme" çağrısı yaptı. Türkiye'nin Yunanistan toprakları üzerinde hak iddia ettiğini savunan Miçotakis, gerekirse ordu gücüyle toprakları savunmaya hazır olduklarını, müttefik ülkelerle de diplomatik işbirliğine başvuracaklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 Ekim'de resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Trablus'ta Libyalı mevkiidaşı Necla Manguş ile düzenlediği toplantıda, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı. Bu anlaşma''deniz yetki alanları sınırlandırması'' sözleşmesi yapan Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'de iş birliği içerisinde hidrokarbon araması yapmasının önünü açıyor.
Son Dakika › Dünya › Miçotakis'den Türkiye-Libya anlaşması hakkında tehdit dolu sözler: Gerekirse güç kullanırız - Son Dakika