Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü - Son Dakika
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Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü

04.07.2022 16:50
Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü

ABD'deki Şikago Üniversitesi'nden araştırmacılar, gelecekteki suçları ve bazı olayları tahmin etmeye yarayan robot geliştirdi. Düğmesine basılmasından sonra yüzde 90 başarı gösteren robot, herkesi şaşkına çevirdi.

ABD'de geliştirilen ve gelecekteki suçları görmesi amaçlanan robot, yüzde 90 oranında başarılı oldu. Sonuçların olumlu gelmesi, herkesi hayrete düşürdü.Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre bu teknoloji Şikago, Los Angeles ve Philadelphia da dahil 8 büyük ABD şehrinde gösterildi.

"GELECEKTE NE OLACAĞINI SİZE SÖYLEYECEK"

Şikago Üniversitesi'nden Profesör Ishanu Chattopadhyay "Kentsel ortamların dijital bir ikizini yarattık. Bunu geçmişte yaşananların verileriyle beslerseniz, gelecekte ne olacağını size söyleyecektir. Sihirli değil, sınırlamalar var ama bunu doğruladık ve gerçekten işe yarıyor" dedi.

BENZER BİR SİSTEM JAPONYA'DA KULLANILIYOR

Benzer bir yapay zeka tabanlı teknoloji, Japonya'da belirli zamanlarda belirli bölgelerde suçların meydana gelme olasılığının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bazı belediyelerde yurttaş devriye güzergahlarını bilgilendirmek için halihazırda kullanılıyor.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu teknolojinin farklı varyasyonları tartışmalara yol açtı ve Şikago Polis Teşkilatı tarafından 2012'de uygulanan Suç ve Mağduriyet Riski Modeli'nin tarihsel olarak önyargılı verilerin kullanımı nedeniyle kusurlu olduğu tespit edildi.

SICAK NOKTAYA ODAKLANILIYOR

Bu çabalar, suçun etrafa yayıldığı "sıcak noktalarda" ortaya çıktığına dair sismik bir yaklaşıma da dayanıyordu. Buna karşılık Şikago merkezli araştırmacılar şehirlerin karmaşık sosyal ortamının yanı sıra suç ve polis teşkilatının etkileri arasındaki ilişkiyi de çalışmaya kattı.

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