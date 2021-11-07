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Gelin, kendi düğününde basıldı - Son Dakika

Gelin, kendi düğününde basıldı

07.11.2021 18:40

Sosyal medyada paylaşılan video, gündem oldu. Videoda, barmenle ilişkiye giren gelinin, kocasının arkadaşı tarafından basıldığı anlar yer alıyor. İkili, yakalanmalarının ardından zor dakikalar yaşadı. Gelinin pişkin tavırları ise şaşırttı.

Çeşitli videoların gündem olduğu sosyal medyada bu sefer skandal bir olay paylaşıldı. Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde, damadın arkadaşı beklemediği bir olayla karşılaştı.

GELİN VE BARMENİ YAKALADI

Düğün salonunun kör bir noktasında gelin ve barmeni cinsel ilişkiye girerken yakalayan damadın arkadaşı, 40 saniyelik bir video kaydı aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.

"BU SENİN KOCAN MI"

Barmenin söz konusu videoda, "Bu kim, senin kocan mı" diye seslendiği duyuluyor. Gelin de yakalanmasının ardından hızla toparlanmaya çalıştı. Sağdıcın "Burada neler oluyor" sorusuna "Neler olduğunu biliyorsun" diyen gelinin pişkin tavırları videoya damga vurdu.

EN ÇOK İZLENEN VİDEO OLDU

Söz konusu video, internet ortamında yayınlandıktan sonra günün en fazla izlenen videoları arasına girdi. Görüntülerdeki gelin ve barmenin kimlikleri ise açıklanmadı.

Gelin, kendi düğününde basıldı

Düğün, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelin, kendi düğününde basıldı - Son Dakika Dünya


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