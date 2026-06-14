Gelsenkirchen'de Ekonomik İlişkiler Ele Alındı

Haber: İlhan Baba

(GELSENKIRCHEN) – MÜSİAD'ın Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlediği AGİK Gala Programı'nda Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları ve Türk diasporasının küresel ekonomideki yükselen rolü masaya yatırıldı. Programda konuşan katılımcılar, Türkiye-Almanya ticaret hacmindeki büyümeye ve Türk girişimcilerin uluslararası başarılarına dikkati çekti.

MÜSİAD Avrupa Genişletilmiş İstişare Kurulu (AGİK) toplantıları kapsamında düzenlenen gala programı, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlendi.

Avrupa ve Balkanlar'dan iş insanları, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı programda, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkiler ve Türk girişimcilerin küresel ölçekteki rolü ele alındı.

MÜSİAD Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başkanlığı ev sahipliğinde Bellavue Eventcenter'da düzenlenen programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanlığı Dış Ticaret ve Güvenlik Politikaları Başdanışmanı Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı ve 7. Dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD NRW Başkanı Yunus Arslan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Almanya Ülke Danışmanı Çetin Nazikkol, Türkiye Cumhuriyeti Köln, Düsseldorf, Münster ve Essen Başkonsolosları, çatı kuruluşların genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Avrupa ve Balkanlar'daki MÜSİAD şube başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve MÜSİAD tanıtım filminin ardından programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başkanı Yunus Arslan, MÜSİAD'ın yalnızca ticari faaliyet yürüten iş insanlarının oluşturduğu bir yapı olmadığını belirterek, güven, ahlak, dayanışma ve ortak vizyon temelinde hareket eden güçlü bir aile olduklarını söyledi. Avrupa'daki Türk girişimcilerin bulundukları ülkelerin ekonomilerine katkı sağlarken aynı zamanda kendi değerlerini de yaşattığını ifade eden Arslan, küresel ekonomik dönüşüm sürecinde iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı ise iş hayatındaki başarının aile, toplum ve manevi değerlerle birlikte sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Asmalı, genç nesillerin ve aile yapısının korunmasının gelecek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, MÜSİAD'ın 36 yıllık geçmişinin yüksek ahlak ve yüksek teknoloji anlayışı üzerine inşa edildiğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin ekonomik hedeflerin yanı sıra milli ve manevi değerleri önceleyen bir kuruluş olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, üretim, ihracat ve diplomasi alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Özdemir, MÜSİAD üyelerinin bu başarı sürecine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa'da yaklaşık 150 bin Türk işletmesinin faaliyet gösterdiğini, bu işletmelerin 750 bin kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 75 milyar doların üzerinde ekonomik değer ürettiğini söyledi. Sırakaya, MÜSİAD'ın bugün 84 ülkede temsil edilen küresel bir yapıya ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 65 milyar dolara ulaştığını belirterek, Almanya'daki Türk girişimcilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek, Türk girişimcilerin başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

BİLAL ERDOĞAN: "GÜÇLÜ DİASPORA, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Gala yemeğinde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yaklaşık 6,5 kat büyüdüğünü belirterek, MÜSİAD'ın bu süreçte önemli katkılar sunduğunu söyledi. Erdoğan, ekonomik başarının yanında helal kazanç, ahlaklı ticaret ve toplumsal sorumluluk anlayışının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Avrupa'daki Türk diasporasının güçlenmesinin Türkiye'nin uluslararası etkisini de artırdığını ifade eden Erdoğan, Türk girişimcilerin artık yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın dört bir yanında söz sahibi olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, güçlü Türkiye ile güçlü diaspora arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu belirterek, "Güçlü diaspora, güçlü Türkiye; güçlü Türkiye, güçlü diaspora" dedi. Bilal Erdoğan, Türk iş dünyasının dünya standartlarında işler üretmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

AGİK toplantıları kapsamında gün içinde düzenlenen "Türkiye'ye Yatırımda Yeni Dönem" ve "Yurtdışında Yerleşik Şirketler İçin Yeni Vergi ve Yapılanma Fırsatları" başlıklı panellerde ise Türkiye'deki yatırım imkanları, uluslararası finansal gelişmeler ve yurt dışındaki şirketlerin yeni yapılanma modelleri değerlendirildi. Programın sonunda etkinliğe katkı sağlayan kurum ve firmalara teşekkür plaketleri verildi. Gecenin kapanışında MÜSİAD Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başkanı Yunus Arslan tarafından Necmeddin Bilal Erdoğan'a özel hazırlanan bir tablo hediye edildi.