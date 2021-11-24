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Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış - Son Dakika
BBC

Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış

24.11.2021 14:53
Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış

ABD'de üç cinayetten hüküm giyen 62 yaşındaki Kevin Strickland, 42 yıldan fazla hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Talihsiz adam Missouri yasalarına göre yapılan hata sebebiyle tazminat alamayacak.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Kevin Strickland, 1978'de daha 18 yaşında 3 cinayet işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

HAKSIZ YERE İÇERİDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Strickland, hapiste tam 15 bin 487 gün geçirdi. Ancak kısa süre önce, suçsuz yere mahkum edilenlerin haklarını korumayı amaçlayan Missouri Masumiyet Projesi adlı grubun da çabalarıyla, suçlamalar yeniden yargı önüne getirildi ve Strickland hakkındaki karar bozuldu.

SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERDİLER

Strickland'in teşhis eden Cynthia Douglas yıllar sonra, Midwest Masumiyet Projesi adlı gruba "O zamanlar her şey çok net değildi, artık daha fazla bilgim var ve elimden gelirse bu kişiye yardım etmek isterim" diye yazdı. Douglas ifadesini mahkeme önünde değiştirecek kadar uzun yaşamadı ancak yakınları yanlış kişiyi teşhis ettiği konusunda ifade verdiler. Jackson County'deki savcılar, geçen yılın Kasım ayında Strickland hakkındaki kararı tekrar değerlendirmeye aldılar ve Misspouri'de yeni çıkan bir yasa uyarınca derhal suçlamaların iptal edilmesini ve serbest bırakılmasını istediler. Savcıların talebi dün bakılan mahkemede karara bağlandı ve Strickland'in derhal serbest bırakılması kararlaştırıldı.

ABD'de 1989 yılından bu yana iptal edilen cezaların işlendiği kayıtlara göre, Strickland ülkede şimdiye kadar en uzun süre haksız yere hapis yatan kişilerden biri oldu.

SÖZDE TANIĞIN İFADESİ İLE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

25 Nisan 1978'de Kansas'ta bir ev soygunu sırasındaki ölüm olaylarından suçlanan Strickland, 1979 yılındaki mahkemede 50 yıl boyunca şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar kendisini teşhis eden bir kişinin tanıklığına dayanarak alınmıştı.

Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış

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Son Dakika Dünya Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış - Son Dakika Dünya

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