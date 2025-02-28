Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil - Son Dakika
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Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil

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Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, çarşamba günü Santa Fe'deki evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, kızları Elizabeth Hackman ve Leslie, babalarının ölümünden bir gün sonra neşeli bir şekilde bir restoranda görüntülendi. Kızlar, 95 yaşında olan babalarının ölümünün çok şaşırtıcı olmadığını söyledi.

28.02.2025 13:10
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Gene Hackman'ın kızları, babalarının ölümünü öğrendikten sadece bir gün sonra kahvaltıya gitti. Hackman'ın ölümü hakkında konuşan kızları, 95 yaşında olduğu için çok şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Hollywood efsanesi Hackman (95) ve eşi Betsy Arakawa (64), çarşamba günü Santa Fe'deki malikanelerinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni açıklanmayan çiftin köpeklerinin cesedi de yanlarında bulundu.

Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil

BİR GÜN SONRA KAHVALTIYA GİTTİLER

DailyMail.com'un özel haberine göre, kızları Elizabeth Hackman ve kız kardeşi Leslie, babalarının ölümünden bir gün sonra bir Denny's restoranından çıkarken görüntülendi.

Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İki kardeşin de bir hayli neşeli olması dikkat çekerken, yaptıkları kahvaltıdan önce DailyMail.com'a verdikleri röportajda babaları ve üvey annelerinin karbon monoksit sızıntısı nedeniyle zehirli gazları solumaktan ölmüş olabileceklerini söyledi.

"ÖLÜMÜ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

"Pilates ve yoga yapmayı severdi ve haftada birkaç kez buna devam ediyordu. Yani sağlığı yerindeydi" diyen kardeşler, ölümünün 95 yaşında olduğu için çok şaşırtıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil
Gene Hackman\'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil

Gene Hackman, Hollywood, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gene Hackman'ın kızlarından şaşırtan açıklama: Babamızın ölümü şaşırtıcı değil - Son Dakika

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