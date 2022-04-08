Gıda fiyatları küresel çapta rekor düzeyde - Son Dakika
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Gıda fiyatları küresel çapta rekor düzeyde

08.04.2022 14:16
Gıda fiyatları küresel çapta rekor düzeyde

Son yıllarda artan gıda fiyatları Ukrayna savaşının da etkisiyle geçen ay küresel ölçekte rekor seviyeye ulaştı.

Son yıllarda artan gıda fiyatları Ukrayna savaşının da etkisiyle geçen ay küresel ölçekte rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Cuma günü Paris'te yaptığı açıklamaya göre gıda fiyatları Ukrayna savaşının da etkisiyle geçen ay küresel ölçekte rekor seviyeye ulaştı. Gıda ve Tarım Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle tahıl ve bitkisel yağ piyasalarının çok sarsıldığını vurguladı.

Yetkililer, Rusya ve Ukrayna'nın birlikte son üç yıl zarfında küresel buğdayın yüzde 30'unu, mısır ihracatının da yüzde 20'sini karşıladığını belirtiyor. FAO, halihazırda içinde bulunulan ayda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) buğday rekoltesinin iyi olmayabileceği endişeyle fiyatların yüzde 19,7 oranında artış kaydettiğini belirtti. Mart ayı fiyatlarının da yüzde 19,1 oranında yükseldiğini, böylece arpa ve darı fiyatlarıyla birlikte tahılda rekor artış kaydedildiğine işaret etti.

FAO gıda fiyatları endeksi önemli

FAO'nun en çok işlem gören gıdaların piyasalardaki değişimini yansıtan endeksi, küresel değişimi göstermesi bakımından önem arzediyor. Endeksin Şubat ayında 141,4, Mart ayında da 159,3 puan ile rekor artış kaydettiği bildiriliyor.

FAO, kısa süre önce yaptığı açıklamada da Ukrayna savaşının etkisiyle gıda ve yem fiyatlarının yüzde 20'ye kadar artabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmenin küresel çapta aşırı beslenme yetersizliğine yol açmasından endişe duyuluyor.

Gıda ve enerji ile hammadde fiyatlarındaki artışlar küresel çapta enflasyonun hızla artmasına yol açıyor. Zamlar refah ülkesi olan Almanya'da da hissediliyor, market zincirleri ve gıda ticareti yapan şirketler de fiyatları birden fazla kez artırma yoluna gitti. Almanya Ticaret Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, yaptıkları zamları enerji fiyatlarındaki aşırı zamlanma ile ilişkilendirmişti. Sanktjohanser, "Almanya'da ikinci bir zam dalgasının daha geleceğini ve onunla yaşanan zamların iki haneli olacağını" vurgulayarak uyarıda bulunmuştu.

Gıda fiyatlarındaki artışın Ukrayna'dan ve Rusya'dan görece uygun buğday alan fakir ülkelerde beslenme yetersizliği dışında siyasi krizlere de yol açabileceği belirtiliyor.

Reuters/ ETO,JD

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Ukrayna, Buğday, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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