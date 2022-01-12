Üye Girişi
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı - Son Dakika
BBC

Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı

12.01.2022 12:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı

Mısır'da öğretmenlik yapan Aya Yousef isimli kadın, bir iş toplantısında yaptığı dans meslektaşları tarafından izinsiz şekilde kayda alındı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yousef'in işine ülkenin sosyal muhafazakar değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle son verildi. Aynı zamanda kocası da boşadı. Öğretmene yönelik muamele, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mısır'da iş etkinliğine katılan öğretmen Aya Yousef, dans etmeye başladı. Ancak bu sırada arkadaşları onu izinsiz şekilde kayda aldı. Videonun viral olmasından sonra Yousef, Dakahlia Valiliği'nde birkaç yıldır Arapça öğrettiği ilkokul tarafından görevden alındı. Öğretmene yönelik bu karar, kadın hakları ve ülkenin sosyal muhafazakar değerleri arasında ulusal çapta bir tartışmaya yol açtı.

PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRDİ

Yousef, bir daha asla dans etmeyeceğine yemin etti ve intiharı düşündüğünü söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Nil'deki teknede geçirdiğim on dakika hayatıma mal oldu" dedi. Sosyal medyada viral hale gelen videoda Yousef, erkek öğretmenlerle birlikte müzik eşliğinde dans ediyor. Gündüz nehir gezisi için başörtüsü ve uzun kollu elbise giyinen Yousef'in videosu Batı standartlarına göre oldukça masum görünüyor.

"YAPTIĞI ŞEY UTANÇ VERİCİ"

Ancak geçtiğimiz hafta Arapça sosyal medyada hızla yayıldığı için Mısırlı muhafazakarlar arasında tepkilere neden oldu. Yousef'i eleştirenler onun utanç verici davrandığını iddia etti. Bir Twitter kullanıcısı: "Yaşadığımız kötü zamanları açıkça ifade ediyor! Her şeye izin var" diye yazdı. Bir başka kullanıcı "Mısır'da eğitimin seviyesi düştü" yorumunu yaparak, ilgili makamların müdahale etmesi çağrısında bulundu.

DESTEK MESAJLARI ATTILAR

Mısır'daki kadın hakları savunucuları öğretmenin yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı ve bir cadı avının kurbanı olduğunu söylüyor. Başka bir okulun müdür yardımcısı da Yousef'i desteklemek ve kişisel özgürlükleri savunmak için kızının düğününde dans ederken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı.

KOCASI, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mısır Kadın Hakları Merkezi başkanı Dr. Nihad Abu Qumsan, Yousef'e ofisinde bir iş teklif etti ve işten çıkarılmasına karşı yasal bir şikayette bulunması için Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmesini getirmesini istedi. Bu ise durumun yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Yousef, yeni bir okula atandı. Olay hakkında "mahremiyetinin ihlali" gerekçesiyle şikayette bulunan Yousef, bir kamu kurumunda ya da öğrencilerin önünde dans etmediğine dikkati çekti. Yousef, videoyu geçen ay çeken kişiye dava açmayı planladığını da söyledi. Diğer yandan olayın ardından Yousef'in kocasının da boşanma davası açtığı ve öğretmenden boşandığı belirtildi.

YORUMLAR
500

Kadın Hakları, Muhafazakar, Arapça, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı - Son Dakika Dünya

BBC

K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:52
Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı         
16:41
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:56:10. #1.11#
SON DAKİKA: Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement