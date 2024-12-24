Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı - Son Dakika
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Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı

Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı

Almanya eski başbakan Angela Merkel'in 42 eurodan satılan ''Anılarım'' adlı kitabının 400 bin adet üretilen ilk baskısı tükendi. Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel'in kitabın ilk baskısından 20 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi.

24.12.2024 07:10
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Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, görevdeyken 20 bin euro maaş alıyordu. Son zamanlarda anılarını kaleme aldığı kitabıyla gündemde olan Merkel, adeta servet kazandı. Merkel'in ilk baskısı tükenen ve 42 euroya satılan kitabından 20 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi. Kitabı basan yayınevi, 200 binlik yeni baskıyı matbaaya gönderirken, kitabın gelirinin 40 milyon euroyu aşması bekleniyor.

KİTAP TÜRKİYE'DE DE İLGİ ÇEKTİ

Merkel'in 736 sayfalık kitabında Türkiye ile ilgili birçok detay yer alıyor. Türkiye'de de yankı uyandıran kitabın farklı dillere de çevrileceği öngörülüyor. Sözcü'de yer alan habere göre yayınevinden yapılan açıklamada ise kitabın "muhteşem bir başarı" olduğu kaydedildi.

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Son Dakika Dünya Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı - Son Dakika

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