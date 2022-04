Grammy Ödülleri'ne damga vuranlar: Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Jon Batiste - Son Dakika

Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Jon Batiste; 64. Grammy Ödülleri'ne damga vurdu.

Batiste'in soul albümü "We Are" yılın albümü ödülünü, Rodrigo ise en iyi yeni sanatçı ve en iyi pop albümü ödüllerini kazandı.

Silk Sonic, Leave The Door Open ile hem en iyi kayıt hem de yılın şarkısı ödüllerini aldı.

Ödüllerin yanı sıra seramonide, Foo Fighters grubunun geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 50 yaşındaki davulcusu Taylor Hawkins onurlandırıldı.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Bizim müzisyenlerimiz takım elbise yerine çelik yelek giyiyor, hastanelerde yaralılara şarkı söylüyor. Ülkemize ölüm sessizliği getiren Rusya'ya karşı savaşıyoruz. Bu sessizliği müziğinizle doldurun. Hikayemizi anlatın. Savaşla ilgili gerçeği sosyal medya ağlarınızda ve televizyonlarda anlatın" dediği önceden kaydedilmiş video paylaşıldı.

Konuşması John Legend'ın Ukraynalı müzisyenler Siuzanna Iglidan ve Mika Newton ile şair Lyuba Yakimchuk'la gerçekleştirdiği performansın ardından gösterildi.

Tören Las Vegas'ta GMG Grand'da düzenlendi. Lil Nas X, Billie Eilish ve BTS de sahne alanlar arasındaydı.

Jon Batiste'in We Are albümü, büyüdüğü New Orleans siyahi caz müzik geleneğinden Al Green'in klasik soul tarzına modern R&B üzerinden ulaşıyor. Albümünün ana parçası 2020'deki Black Lives Matter hareketini desteklemek için yazılmıştı. Ayrıca albümün pozitif duruşu ve nesiller arası bilgelik teması, bu yılki Grammy'de Batiste'e 11 adaylık kazandırdı.

Silk Sonic grubu Bruno Mars ve rapçi/davulcu Anderson Paak'ın bir projesi. Leave The Door Open şarkıları, The Chi-Lites ve Earth, Wind & Fire gibi modern duyarlılıklara da göz kırpan 70'lerin soul müzik sesleriyle dolu.

Yılın şarkısı ve yılın kaydı alanlarında çifte zaferlere imza atan ikili sonuçtan memnundu. Paak, "Bu noktada gerçekten mütevazi kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak sektörde buna 'silip süpürdük' deriz" şeklinde konuştu. "Diğer tüm adaylara... Bu akşam içkiler Silk Sonic'ten" dedi.

Batiste de Silk Sonic de kusursuz olmakla beraber Grammy Ödülleri'nin başını ağrıttı.

Her ikisi de 2021'in sesi olarak kabul edilemez. Hatta, Batiste'in albümü İngiltere'de listelere girememiş ve ABD'de sadece 86 numaraya ulaşmıştı.

Daha da kötüsü, onların zaferleri, birden fazla adaylığa rağmen hiçbir ödül alamayan Lil Nas X ve Billie Eilish gibi daha genç, ileri görüşlü sanatçıların gözden kaçırıldığı anlamına geliyordu.

O zaman, Drivers Lisense şarkısı ile dünya çapında başarı elde eden ve ardından pop-funk Good 4 U'yla zirveye ulaşan, mükemmel çıkışıyla tanınan Olivia Rodrigo'ya şükürler olsun. En iyi yeni sanatçının yanı sıra en iyi pop solo performansı ve en iyi pop albümü ödüllerini de aldı.

19 yaşındaki Rodrigo ikinci ödülünü "Sizin için ve sizin sayenizde" dediği ailesine adadı:

"Dokuz yaşındayken zar zor bir parende atabilsem de, anneme olimpik bir jimnastikçi olacağımı söyledim. Sonraki hafta, ona Grammy kazanacağımı söylediğimde, sadece küçük bir çocuğun boş hayali olduğunu düşünmesine rağmen bana çok destek oldu. Ne kadar çılgın olursa olsun tüm hayallerime destek olduğu için anneme teşekkür etmek istiyorum."

Davulcuları Taylor Hawkins'in henüz 50 yaşında hayatını kaybetmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçen Foo Fighters grubu da üç ödül kazandı.

Grubun katılmadığı törende ödülleri menajerleri Jimmy Jam aldı.

'Ödüllerin verildiği bir konser'

Ödül töreni Covid-19 nedeniyle üç ay ertelenmişti. Sunucu Trevor Noah, "Bunu bir ödül töreni olarak düşünmeyin. Bunu ödüller verdiğimiz bir konser olarak düşünün" dedi. Öyle de oldu.

İlk 25 dakika boyunca, gecenin ana adayları, Silk Sonic, Olivia Rodrigo ve J Blavin arka arkaya performanslar gerçekleştirdi.

Country müzik kategorisinde üstünlüğü elinde tutan Chris Stapleton, en iyi country şarkı ödülünü aldığı Cold'la büyüleyici bir performans sergiledi.

Lady Gaga, sağlık sorunu nedenleriyle törene katılamayan düet partneri Tony Bennett'i saygıyla andı, Love For Sale ve Do I Love You şarkılarını seslendirdikten sonra gözyaşlarına boğuldu. "Seni seviyorum Tony, seni özledik." dedi.

Tören, bu sene de geçim kaynakları pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan perde arkası çalışanlarını kutladı, sahne arkasında çalışan kadınlara odaklandı.

Bunlar arasında, Billie Eilish'i "dünyanın en iyi 20 yaşındaki patronu" olarak nitelendiren sanatçının tur yöneticisi Nicole Massey de vardı.

Bütün gece tartışmadan kaçınıldı

Tören Will Smith ve Chris Rock arasındaki gerginliğin yaşandığı Oscar Ödülleri'nden bir hafta sonra düzenlendi.

Törenin televizyonda yayımlanmayan bir bölümünde sunucu Nate Bargatze, klasik adayları kask takarak tanıttı. "Ödül gösterilerindeki komedyenlerin giymesi gereken şey artık bu" diye şaka yaptı.

Noah da açılış konuşmasında olaya değindi. "Dans edeceğiz, şarkı söyleyeceğiz, insanların isimlerini ağzımızdan uzak tutacağız" dedi.

Organizatörler için başka bir rahatlama da, ödül törenlerini bozan Kanye West'in, performans daveti geri çekildikten sonra katılmamaya karar vermesi oldu.

Ancak rap yıldızı, Jail'le en iyi rap şarkısı ve Hurricane ile en iyi melodik rap performansı ödüllerini kazandı.

Ayrıca Bennett, şimdiye kadarki ikinci en yaşlı Grammy ödülü sahibi oldu. 95 yaşındaki sanatçı Lady Gaga ile düet albümündeki Love for Sale adlı şarkısı ile en iyi geleneksel vokal pop albümü ödülünü kazandı.