ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz - Son Dakika
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

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Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri" açıklamasında bulundu.

12.12.2024 18:45
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte yaşanan gelişmeler Türkiye'nin bölgedeki önemini arttırdı. Esad'ın ülkeden kaçmasıyla, bölgede iyice köşeye sıkışan PKK/ YPG'li terör unsurları ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TERÖRLE MÜCADELE İLE İLGİLİ GÖRÜŞECEĞİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Bakanı Antony Blinken, bugün Suriye'deki son gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Blinken, "Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit ancak yeni çalışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız." açıklamasında bulundu.

"DEAŞ'IN YENİDEN CANLANMAMASI İÇİN PKK İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son durumu değerlendirdiği açıklamasında, "Suriye'yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz. Suriye'nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil" ifadelerini kullanmıştı. Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasına imkan verecek bir ortamın oluşmasını asla istemediklerini anlatan Blinken, YPG/PKK'nın ismini zikreden, bu konuda terör örgütü ile ortak çalıştıklarını dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Politika, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    git işine deaaş felan yok pkk var onu koruyorsunuz 12 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Zaten siz olmasanız terör bitecek 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Varsa Görüşecek 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP GELINCE RACONU KESER BOSUNA UGRASMAYIN TRUMP NE DERSE O 4 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Gazze ne olucak İsrail Suriye’den çıkacak mı Golan tepeleri ne olucak dertleri petrol ve İsrail’e toprak kazandırmak gavurdan dost olmaz 4 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Terörü var eden abd destekleyen siz daha ne anlatıyon. Artık planları değiştirin herkes sizi çözmüş 1 0 Yanıtla
  • Metin Kılıç:
    Bunlar topal ördek, bi halt yapamazlar. Trump'ın ekibini beklemek lazım.. 0 0 Yanıtla
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