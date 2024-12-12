Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız - Son Dakika
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Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

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Narin cinayetinin ardından yapılan incelemelerde, iç çamaşırında tespit edilen bir enzime dikkat çeken Avukat Nurşah Tekışık, bu durumun cinsel istismar olduğunu düşündürdüğünü belirtti ve "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız" açıklamasında bulundu.

12.12.2024 19:18  Güncelleme: 19:31
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Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinin ardından yapılan incelemelerde, Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN NARİN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin için herkes tek yürek olurken, küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında, çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cinayetine ilişkin soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor. Davada dikkat çeken bulgulardan biri de Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi oldu. Buket Aydın'ın Youtube yayınında konuğu olan Avukat Buket Nurşah Tekışık, tüm Türkiye'yi sarsan cinayet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NARİN'İN BU SIVIYI ÜRETMESİ İMKANSIZ"

Adli Tıp raporlarını incelediğini söyleyen Tekışık, "PSA diye bir şey var. Cinsellik sırasında erkekte olan bir sıvıdan bahsediliyor. Adli Tıp bunu bulduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Bu kadınlarda da üretilebiliyor. Narin Güran'ın üzerinde de bu bulgular vardı. Bu sıvı ergenliğini geçmiş kızlarda bulunuyor. Narin Güran daha sekiz yaşında o yüzden Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor. Bu olay, toplumda infial oluşturabileceği için bir annenin böyle davranması akıl almaz bir durum. Bu insanların empati yoksunu olduğunu düşünüyorum. Orada korunan ne olabilir, bir kız çocuğunun canından daha değerli ne olabilir, nasıl bir konu olabilir? Yargı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Abinin bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Onun da delil olarak kullanılması gerekir. Ama bence itiraf gelecek" şeklinde konuştu.

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Kaynak: İHA

Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız - Son Dakika

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