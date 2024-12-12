Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak - Son Dakika
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Politika

Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı.

12.12.2024 18:58  Güncelleme: 19:11
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasına haftalar kaldı. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, ABD basınına verdiği röportajdayasa dışı göçmenlere yönelik politikalara değindi.

YASADIŞI GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI ETMEK İÇİN ORDUYU KULLANACAK

Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı. Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini savundu.

"ÜLKEMİZİN İŞGALİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Trump, "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum" dedi.

Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gungor aygun:
    sonuna kadar katılıyorum 22 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bravo vatansever budur 20 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Abd ,ucuz iş gücü cenneti ,o zaman Abd batar 3 9 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    ak parti gibi oy a ihtiyacı yok ?? 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Arkasında Elon Musk Var 3 2 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Anlaşıldı gidenlerin yerine üçbeş kuruşa bize iteleyecekler, bizimkinin abd bankasındaki vakfının ibanı vardır sizde atın üçbeş kuruş ibanlarına 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL OLSUN DUNYA LİDERİ OLMAK BOYLE OLUR, ABD FAŞİST, ABD ŞÖYLE DEYIN AMA AKIN AKIN ORAYA GIDIN, ORADA DOGURUN VATADASLIK ALIN 0 0 Yanıtla
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