ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasına haftalar kaldı. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, ABD basınına verdiği röportajdayasa dışı göçmenlere yönelik politikalara değindi.
Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı. Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini savundu.
Trump, "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak - Son Dakika
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