35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı - Son Dakika
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35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı

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İzmir'de, 35 yıllık komşusunun evinin duvarını yıkıp, çeyizlik eşyalarını çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

12.12.2024 02:09
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Akıllara durgunluk veren olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam, oturacağı eve yeni eşyalar aldı. Sağlam'ın bitişiğinde oturan 35 yıllık komşusu F.C ve beraberindeki G.C. ise balyozla duvarı yıkarak o eşyaları çaldı.

35 YILLIK KOMŞUSUNUN EŞYALARINI ÇALDI

Olay, geçen kasım ayında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yılın şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., ve beraberindeki G.C., balyozla önce kendi evlerinin duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C., ve beraberindeki G.C., kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, G.C.'yi 2 Aralık tarihinde yakalandı. F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit eden ekipler, gerçekleştirilen operasyonla F.C.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. G.C., 3 Aralık tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, olay anında alkollü olduğunu söyleyip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dediği öğrenilen F.C., ise dün, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇALINAN EŞYALARIN TAŞINMA ANI KAMERADA

Öte yandan, çalınan eşyaların kamyonet ile taşınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşya yüklü aracın trafikte seyir halinde olduğu anlar yer alıyor.

35 yıllık komşusunun duvarını yıktı, eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun duvarını yıktı, eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun duvarını yıktı, eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı - Son Dakika

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