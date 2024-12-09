Greta Thunberg'den skandal Türkiye sözleri - Son Dakika
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Greta Thunberg'den skandal Türkiye sözleri

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşıma imza atarak Van'dan bir kareyi ''Kürdistan'' olarak paylaşmıştı. Thunberg bu sefer de katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye küfür etti. Skandal görüntülere tepki yağdı.

09.12.2024 15:40  Güncelleme: 16:08
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Geçen haftalarda Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitmiş, daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçmişti.

Thunberg paylaşımında Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

BİR SKANDAL DAHA

Son olarak Greta Thunberg, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye küfür etti. Küfür ettikten sonra kahkahalara boğulan Greta'yı orada bulunanların da alkışladığı görüldü. Paylaşılan görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünyada olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.

Greta Thunberg\'den skandal Türkiye sözleri

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