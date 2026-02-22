Grönland, Trump\'ın Hastane Gemisini İstemiyor

GRÖNLAND Başbakanı Jens Frederik Nielsen, "Trump'ın göndereceğini söylediği hastane gemisini istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağlık sistemimiz var" dedi.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' Grönland'a bir hastane gemisi göndereceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. ABD'nin Grönland'a hastane gemisi göndermek istediğini not ettiklerini vurgulayan Nielsen, "Ancak biz Trump'ın göndereceğini söylediği gemiyi istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağlık sistemimiz var. Bu bilinçli bir tercih ve toplumun temel bir parçası" ifadelerini kullandı.

Nielsen, ABD'de sağlık sisteminin ücretli olduğunu belirterek, "İş birliği ve diyaloğa her zaman açığız. Özellikle de ABD ile. Sanal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine bizimle konuşun" değerlendirmesinde bulundu.