Guinness Rekorlar Kitabı\'na Geçen En Yaşlı Çift Evlendi

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ABD'de bir huzurevinde tanışarak evlenen Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Guiness Rekorlar Kitabı'na 'evlenen en yaşlı çift' olarak geçti.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir huzurevinde tanışan Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), 19 Mayıs'ta dokuz yıllık ilişkileri sonucunda evlendi. Çift, Guinness Rekorlar Kitabına 'evlenen en yaşlı çift' olarak geçti. Guinness'den yapılan açıklamada, "Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından 19 Mayıs'ta dünyaevine giren çift, toplam yaşları 202 yıl ve 271 gün olan en yaşlı evlenen çift oldu" denildi.

Eski eşlerini kaybettikten sonra bir araya gelen çift, tanıştıkları huzurevinde bir düğün töreni düzenledi.