Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti - Son Dakika

Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 13:11

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde oluşan dev dalgalar, kıyı şeridini vurdu. Park halindeki araçlar denize sürüklenirken, bir kadın hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde oluşan dev dalgalar kıyı şeridini vurdu. Park halindeki araçlar denize sürüklenirken, bir kadın ise hayatını kaybetti. Görüntülerde dalgaların sahildeki bir restoranı da yerle bir ettiği görülüyor.

HER YER SULAR ALTINDA KALDI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde hafta sonu oluşan şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalar büyük paniğe neden oldu. Dalgaların kıyı şeridini vurması sonucu sokaklar sular altında kaldı, park halindeki araçlar sürüklendi. Sahildekiler korku dolu anlar yaşarken çevredeki evleri, restoran ve kafeleri de su bastı.

Güney Afrika'da Dev Dalgaların Vurduğu Olayda Bir Kadın Hayatını Kaybetti

93 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü (NSRI) tarafından yapılan açıklamada, George kentinde cumartesi günü dev dalgaların bir otoparkı vurması sonucu 93 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, 3 bin kilometrelik kıyı şeridi için üç günlük uyarı yayınladı, bölgedeki birçok plaj da kapatıldı.

Güney Afrika'da Dev Dalgaların Vurduğu Olayda Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti - Son Dakika
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