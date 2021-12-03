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Güney Afrika'da kritik vaka artışı - Son Dakika

Güney Afrika'da kritik vaka artışı

03.12.2021 11:55
Güney Afrika'da kritik vaka artışı

Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika'da sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 535 vaka tespit edildiği belirtildi.

Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika'da sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 535 vaka tespit edildiği belirtildi.

Güney Afrika'da Omicron varyantının etkili olmasıyla son 3 günde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Ülkede 30 Kasım'da 4 bin 373 vaka, 1 Aralık'ta 8 bin 561 vaka, 2 Aralık'ta ise 11 bin 535 vaka tespit edildi.

OMICRON VARYANTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 29 Kasım'da Omicron varyantına yönelik uyarı bildirisi yayınlamıştı. Yayınlanan bildiride, Omicron'un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizilerek, bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin endişe verici olduğu aktarılmıştı. Varyanta ilişkin belirsizliklerin korunduğu vurgulanan bildiride, "Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli ve muhtemelen bulaşıcılık avantajı sağlayabilen mutasyonlar göz önüne alındığında, Omicron'un küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak, gelecekte Covid-19 dalgaları olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Omicron ile ilgili genel küresel risk çok yüksek olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.


Güney Afrika'da kritik vaka artışı

Güney Afrika, Omicron, Aralık, Kasım, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da kritik vaka artışı - Son Dakika Dünya


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