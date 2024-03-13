Güney Afrika\'da Manastır Saldırısında 3 Mısırlı Kıpti Rahip Öldürüldü

Güney Afrika'daki bir manastırda gerçekleşen bir saldırıda 3 Mısırlı Kıpti kilise rahibi öldürüldü. Saldırı ile ilgili oalrak bir şüpheligözaltına alındı.
Rahipler, Salı günü başkent Pretoria'nın doğusundaki Cullinan'daki Aziz Markos ve Aziz Samuel manastırında öldürüldü. Bir dördüncü kişi, polislerin ifadesine göre, manastırın bir odasında saklanırken demir bir sopayla dövüldü.
Gözaltına alınan 35 yaşındaki şüphelinin ismi ve diğer kimlik bilgileri hakkında ayrıntı verilmedi.
Saldırının nedeni belirsizdi, ancak polis sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi'nin açıklamasına göre, manastırdan hiçbir şey çalınmadı.
Güney Afrika'daki kilise ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar nadirdir.
Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin merkezi Mısır'da bulunmakta ve birkaç ülkede piskoposlukları vardır. Dünyanın en eski Hristiyan topluluklarından biri olan Kıpti Ortodoks Kilisesi, Mısır ve diğer bölgelerde İslamcı militanlar tarafından ölümcül saldırıların hedefi olmuştur.
Mısır'daki saldırılar, Müslüman çoğunluklu ülkede Hristiyan ibadet yerlerine etrafında daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasının ardından son zamanlarda azalmıştır.
Kıpti Ortodoks Kilisesi, Güney Afrika'da öldürülen rahipleri Rahip Hegumen Takla el-Samuely, Rahip Yostos ava Markos ve Rahip Mina ava Markos olarak açıkladı.
Güney Afrika Kıpti Ortodoks Kilisesi, el-Samuely'nin yerel piskoposunun yardımcısı olduğunu söyledi. Rahiplerin "bir suç saldırısının" kurbanları olduklarını ve "şehitlik" yaşadıklarını belirtti..
Mısır'ın Güney Afrika büyükelçisi, saldırıdan sonra manastırı ziyaret etti, Güney Afrika Kıpti Ortodoks Kilisesi açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'daki büyükelçilikle iletişim halinde olduğunu belirtti.
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