Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2.900 asker gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2.900 asker gönderiyor

Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ne 2.900 asker gönderiyor

Güney Afrika Devlet Başkanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara karşı mücadelede yardımcı olmak amacıyla 2.900 asker gönderileceğini duyurdu. Güney Afrikalı askerlerin 15 Aralık'a kadar görev yapacağı belirtildi.

13.02.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 2 bin 900 askerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara karşı görev yapmak üzere gönderileceğini duyurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Güney Afrika'nın, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni (DRC) destekleme misyonuna yönelik uluslararası yükümlülüğünü yerine getirirken, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yasadışı silahlı gruplarla mücadeleye yardımcı olmak üzere Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü'nün 2 bin 900 üyesinin konuşlandırılmasını emretti" denildi. Güney Afrikalı askerlerin 15 Aralık'a kadar görev yapacağı ayrıca belirtildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güney Afrika, Kongo, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2.900 asker gönderiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 17:55:31. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2.900 asker gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement