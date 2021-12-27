Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti

Din adamı, Güney Afrika'da 1948'den 1990'ların başlarına kadar devam eden siyahlara karşı ayrımcılık rejiminin son bulması için en ön saflarda mücadele eden liderlerden biriydi. Irkçı apartheid rejiminin son bulması için verdiği mücadeleden ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphos başsağlığı mesajında "özgürleştirilmiş bir Güney Afrika'nın miras bırakılmasına" yardım eden Tutu'nun "simgesel bir ruhani lider, apartheid karşıtı bir aktivist ve insan hakları savunucusu" olduğunu belirtti.

Tutu'ya 1990'lar sonunda prostat kanseri teşhisi konmuş, son yıllarda tedavisiyle bağlantılı enfeksiyonlar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı.

GÖKKUŞAĞI ULUSU TERİMİNİNİN YARATICISIYDI

1960'ta rahip olarak atanan Tutu, 1986'da Cape Town'un ilk siyah başpiskopozu olmuştu. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela 1994'te cumhurbaşkanı olduktan sonra Tutu'yu apartheid döneminde işlenen ırkçı suçları araştırmak üzere Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun başkanlığına atamıştı.

Tutu etnik çeşitliliği ifade etmek için kullanılan "gökkuşağı ulusu" teriminin de yaratıcısıydı ancak ayrımcılık rejiminin son bulması sonrası ülkenin 'hayallerindeki kadar bir olamamasına' üzüldüğünü ifade etmişti.