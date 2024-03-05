Son günlerde aralarında gerilimin tırmandığı Çin ve Filipin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi'nde çarpıştı ve dört Filipinli mürettebat üyesiyaralandı. Güneydoğu Asya liderlerinin bir araya geldiği bir Asya zirvesinde, Pekin'in denizdeki saldırganlığından duyulan endişenin dile getirilmesi bekleniyordu.
Filipinli yetkililer, Çin sahil güvenlik gemilerinin ve eşlik eden gemilerin, tartışmalı İkinci Thomas Sığlığı yakınlarında Filipin sahil güvenlik ve tedarik gemilerini engellediğini ve tehlikeli manevralar yaparak Çin gemileri ile iki Filipin gemisi arasında iki küçük çarpışmaya neden olduğunu belirttiler.
Filipinler hükümetinin, söz konusu eylemlerin "rutin bir tedarik ve devir misyonunu hukuksuzca engellemek veya engellemek için bir başka girişim" olduğunu söyledi.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderlerinin ve Avustralya'nın, Melbourne'deki bir zirvede Güney Çin Denizi'ndeki uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıklarını tartışması bekleniyor.
Çin, Filipin sahil güvenlik gemilerinin "İkinci Thomas Sığlığı" olarak adlandırdığı Ren'ai Reef adlı bölgeye yasadışı olarak girdiğini iddia ediyor.
Güvenlik yetkilileri, geçen yıl yüksek denizde gerçekleşen bir dizi çatışmada Çin sahil güvenlik ve şüpheli milis gemilerinin Filipin gemilerini engellediğini, su topu ve bazı Filipinli mürettebat üyelerini geçici olarak kör eden askeri nitelikte bir lazer kullandığını iddia etti.
Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde sıkça provoke edici hamleler yapmakla suçladı ve Çin'in kendi egemenliğini, haklarını ve çıkarlarını korumak için yasalara uygun olarak hareket ettiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Güney Çin Denizi'nde gerilim tırmanıyor: Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri çarpıştı, dört kişi yaralandı - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarına yansıdığını belirterek, 'En kısa zamanda (Gazze için) barış getirecek bir çözüm umuyoruz.' dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Yezen'in babası, saldırılarla birlikte oğlunun sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocuk sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Grönland'daki bir grup yerli kadın, 1960'lar ve 1970'lerde Danimarka'nın ülke nüfusunu azaltmak için kendilerini rahim içi doğum kontrol cihazlarıyla donatmaya zorlaması üzerine Danimarka hükümetine dava açtı. İddia edilen amaç, Grönland'daki nüfus artışını engellemekti. Kadınların avukatı her birinin 300.000 kron talep ettiğini söyledi. Danimarka ve Grönland hükümetleri, Eylül 2022'de program hakkında bir soruşturma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını belirtti.
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