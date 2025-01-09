Güney Kore 2024\'te En Sıcak Yılı Yaşadı

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GÜNEY Kore'de yıllık ortalama sıcaklığın 14,5 dereceye ulaşmasıyla 2024 yılının, ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2024'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı. Güney Kore'de 2024'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2023'teki 13,7 derecelik rekoru geride bırakarak 14,5 dereceye ulaştığı ve 2024'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu bildirildi. Söz konusu artışın sebebi, artan deniz yüzeyi sıcaklıkları gösterildi.