Güney Kore\'de bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

GÜNEY Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin batısındaki liman kenti Incheon'da yer alan bir ticari komplekste yerel saatle 13.50 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 60'lı yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şüpheli, iki eline bağladığı bıçaklarla binanın bodrum katından ikinci katına kadar yürüyen merdivenlerde ilerleyerek çevredeki insanları hedef aldı. Yaşanan saldırıda 8 kişi yaralandı. Saldırganın, çevredeki insanların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırı sonucu yaralanan 8 kişiden 1'inin kalbinin durduğu, 7 kişinin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.