Güney Kore\'de Şiddetli Yağışlar Tahliyelere Neden Oldu

GÜNEY Kore'de şiddetli yağış sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore basını, Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamayı paylaştı. Kuzey Gyeongsang eyaletinin Yeongju kentinde bir derede sürüklendiği kaydedilen 70'li yaşlarda kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca şiddetli muson yağışları nedeniyle ülke genelinde 758 kişinin geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı.