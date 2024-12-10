GÜNEY Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimini soruşturmak üzere özel bir danışman atanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimini soruşturmak üzere özel bir danışman atanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Devlet Başkanı Yoon'a dün seyahat yasağı getirildi.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Sıkıyönetim Girişimi İçin Özel Danışman Atanacak - Son Dakika
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