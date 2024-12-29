Güney Kore\'de Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

GÜNEY Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını kaydetti. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta, 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar ulusal yas ilan etti.

Kazanın, Güney Koreli bir hava yolunun karıştığı yaklaşık son 30 yılın en ölümcül uçak kazalarından biri olduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre, kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu düşünülüyor. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini bildirdi.

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu vurgulandı. Açıklamada, yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu kaydedilerek, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şirket açıklamasında ayrıca uçak arızasına yönelik herhangi bir işaret bulunmadığı ve kazaya karışan uçağın daha önce kaydedilmiş kaza geçmişi olmadığı belirtildi.

Jeju Air firması CEO'su Kim E-bae de şirketin internet sitesinde resmi bir açıklama yayınladı. Kim E-bae açıklamasında, "Öncelikle, Jeju Air'e güvenen herkesten özür dilemek için başımızı eğiyoruz. Her şeyden önce, bu kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerine en derin taziyelerimizi ve özürlerimizi iletiyoruz. Şu anda, kazanın nedenini belirlemek zor ve ilgili hükümet kurumlarından resmi soruşturma sonuçlarını beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.