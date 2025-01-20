Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Gözaltında

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GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, mahkemenin resmi bir emir çıkarmasının ardından dün geceyi Seul Gözaltı Merkezi'nde geçirdi.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta ülkesinde sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 48 saatlik sorgulama için gözaltına alındı. Yoon, mahkemenin 20 güne kadar gözaltında tutulması için resmi emir çıkarmasının ardından dün geceyi Seul Gözaltı Merkezi'nde geçirdi.

Bir ceza infaz kurumu yetkilisi, cezaevine girdikten sonra Yoon'un kimlik tespiti için fotoğraflarının çekildiğini ve kapsamlı bir fiziksel muayeneden geçirildiğini belirtti.

Kore Islah Servisi şefi Shin Yong-hae ise Yoon'un resmi kabul prosedürlerinin tamamlandığını ve geceyi güvenli şekilde geçirdiğini kaydetti. Shin, Yoon'un işlemlerinin ardından genel gözaltı bölümüne götürüldüğünü ve burada kendisine yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir hücre tahsis edildiğini de bildirdi.