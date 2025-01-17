GÜNEY Kore'de mahkeme, sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un avukatlarının gözaltı kararına itirazını reddetti.
Güney Kore'de mahkeme, Yoon Suk Yeol'un avukatları tarafından sunulan gözaltı kararına itiraz dilekçesini değerlendirdi. Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un avukatlarının itirazını reddeden mahkeme, gözaltının devamına karar verdi.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'un Gözaltı İtirazını Reddetti - Son Dakika
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