Güney Kore Mahkemesi, Yoon Suk Yeol\'ün Tutuklama İtirazını Reddetti

Dünya

GÜNEY Kore'de mahkeme, sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün hakkında çıkarılan tutuklama kararına itirazını reddetti.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un itiraz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Yoon hakkındaki tutuklanma ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetti. Avukatı, Yoon'un Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasında ifade vermeyi planladığını belirtti.

Mahkeme, azil davası için beş duruşma tarihi belirledi, ilk duruşma 14 Ocak'ta yapılacak. Diğer dört duruşma ise 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat'ta olacak.