Güney Kore'nin Silah Tedarik İhtimali - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'nin Silah Tedarik İhtimali

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile işbirliği yapması durumunda Ukrayna'ya silah verebileceğini açıkladı.

04.11.2024 19:35
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(ANKARA) - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer alması halinde, Seul'ün Kiev'e silah sağlayabileceğini söyledi. Yoon'un bu sözleri, Güney Kore dış politikasında "çatışma bölgelerine ölümcül silahlar göndermesini yasaklayan Dış Ticaret Yasası'nda" önemli bir değişikliğin yapılması gerektiğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova'nın yaklaşık üç yıldır devam eden savaşta asker gücünü arttırmak için Rusya'da 10 bin kadar Kuzey Kore askerinin eğitim gördüğünü belirterek, Ukrayna ve Güney Kore istihbaratının daha önce yaptığı açıklamaları doğruladı. Analistlere göre, Güney Kore için Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu iş birliği, Kuzey Kore'nin Rusya'dan tazminat olarak nükleer teknoloji alabileceği korkusunu arttırdı.

Öte yandan, Kuzey Kore geçen hafta 86 dakikalık rekor bir uçuş süresi kaydeden Hwasong-19 adlı yeni bir katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer alması halinde, Kiev'e potansiyel silah tedariki de dahil olmak üzere karşılık verme sözü verdi. Yoon, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile geçen hafta düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin bir parçası olarak Ukrayna savaşına özel kuvvetler gönderirse, Ukrayna'yı aşamalı olarak destekleyeceğiz ve ayrıca Kore Yarımadası'nda güvenlik için gerekli önlemleri gözden geçirip uygulayacağız" dedi.

Güney Kore, şimdiye kadar Ukrayna'ya doğrudan sadece insani yardımda bulunuyordu

Güney Kore, şimdiye kadar Ukrayna'ya doğrudan sadece insani yardımda bulunmuş; bunun dışından NATO üyelerine silah tedarik ederek Ukrayna'ya silah yardımlarında dolaylı bir rol oynamıştı. Ancak Güney Kore, şimdiye kadar izlediği yolun dışına çıkarak, Ukrayna'ya doğrudan silah tedarik edebileceğini açıkladı.

"Bir savaşa girmek toplumumuzun eğilimlerine ve hükümetin politikalarına aykırı"

Uzmanlara göre, Güney Kore'nin böyle bir hamlesi aynı zamanda, barışçıl kullanımlar dışında çatışma bölgelerine ölümcül silahlar göndermesini yasaklayan Dış Ticaret Yasası'nda da revizyon yapılmasını gerektirecek.

Güney Kore Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Son Key-young, konuya ilişkin, "On yıllardır doğrudan savaşa girmeden göreceli istikrarı sağlayabilmiş bir ülke olarak, bir savaşa girmek toplumumuzun eğilimlerine ve hükümetin politikalarına aykırıdır. Aykırı bir örnek olan Vietnam Savaşı'na baktığımızda bile Güney Kore'nin önemli miktarda asker göndermesinin tek nedeni, Güney Kore'deki ABD güçlerinin üslerinden ayrılmasını istemememizdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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