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GÜNEY Kore'de nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu açıklandı.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkenin 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdiğini belirterek, 65 yaş ve üzeri kişi sayısının 10,24 milyona ulaştığını duyurdu. Yaşlıların 51,22 milyon kişilik nüfusun yüzde 20'sine tekabül etmesi nedeniyle Güney Kore, 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdi.

Bakanlık, nüfus odaklı bir bakanlık kurularak tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.