Güney Kore'ye Ait Eğitim Uçaklarının Havada Çarpışması Sonucunda 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

SEUL, 1 Nisan (Xinhua) — İki KT-1 eğitim jeti, yerel saatle yaklaşık 13.36'da başkent Seul'un yaklaşık 440 kilometre güneydoğusunda yer alan Sacheon kentinde bir eğitim uçuşu sırasında çarpışarak yere çakıldı. Kazaya karışan uçaklarda bulunan dört kişiden üçünün hayatını kaybettiği teyit edildi ve bir kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. Olay yerinin yakınlarında bulunan evlerden herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirilmedi.

İtfaiye yetkililerinin, kurtarma operasyonu için bölgeye iki helikopter, 14 araç ve 35 personel sevk ettiği ifade edildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeni konusunda soruşturma yürütecek.