Güney Sudan\'da Uçak Kazasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

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BİRLEŞMİŞ Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNMISS tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü doğruldadı. Açıklamada, "21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, Güney Sudan'ın Birlik Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü ve üç kişi ağır yaralı. Pilot ve yardımcı pilot da hayatını kayebdenler arasında" denildi.