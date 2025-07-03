Gürak, Sofya\'da Üçlü Toplantıya Katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Sofya'da Bulgaristan-Romanya- Türkiye Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan-Romanya-Türkiye Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
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