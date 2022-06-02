Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı

02.06.2022 21:23

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 saatlik operasyonla gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'ün evinde yapılan aramada 7 kilo 215 gram uyuşturucu madde bulundu. Başsavcılık açıklamasında, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesinde yer alan büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak ibaresi uyarınca suçlandı" ifadelerine yer verildi.

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmıştı. Gürcistan Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, iş adamı Öztürk'ün büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlandığı belirtildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

"İş adamının evinde yapılan aramada 7 kilo 215 gram kokain ele geçirildi" denilen Başsavcılık açıklamasında, "Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022'de Batum'daki G.Ö'nün dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı olarak soruşturma yürüttü ve 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi. Emniyet güçleri G.Ö.'yü gözaltına aldı. Aynı gün tutuklandı. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesinde yer alan büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak ibaresi uyarınca suçlandı" ifadelerine yer verildi.

GALİP ÖZTÜRK MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun Samsun'da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011'de Çorum'da yakalanmıştı. Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012'de sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş'a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda Öztürk, cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

YORUMLAR
500
Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı Türkiye'de aranan firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı Türkiye'de aranan firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Galip Öztürk, Gürcistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement