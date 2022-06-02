Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı Galip Öztürk'ün evinden 7 kilo uyuşturucu madde çıktı

Kendini yakan gençle ilgili yeni detay! Olaydan önce ailesini arayıp tek bir cümle kurmuş

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmıştı. Gürcistan Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, iş adamı Öztürk'ün büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlandığı belirtildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

"İş adamının evinde yapılan aramada 7 kilo 215 gram kokain ele geçirildi" denilen Başsavcılık açıklamasında, "Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022'de Batum'daki G.Ö'nün dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı olarak soruşturma yürüttü ve 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi. Emniyet güçleri G.Ö.'yü gözaltına aldı. Aynı gün tutuklandı. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesinde yer alan büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak ibaresi uyarınca suçlandı" ifadelerine yer verildi.

GALİP ÖZTÜRK MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun Samsun'da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011'de Çorum'da yakalanmıştı. Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012'de sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş'a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda Öztürk, cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.