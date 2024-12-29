Gürcistan'da Yeni Cumhurbaşkanına Protesto

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(ANKARA) - Çok sayıdaki Gürcü vatandaşı, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisine bağlı yeni Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin göreve başlaması nedeniyle başkent Tiflis'te parlamento önünde protesto gösterileri düzenledi.

Eski bir profesyonel futbolcu olan Mikheil Kavelashvili, hükümetin Avrupa Birliği'ne katılma başvurusunu askıya almasının ardından ülke için kritik bir siyasi dönemde parlamentoda, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Gürcü Rüyası Partisi, ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanmış ancak o zamandan bu yana seçime hile karıştırıldığına ilişkin birçok iddia gündeme gelmişti.

Görevden ayrılması gereken Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, bugün "tek meşru cumhurbaşkanı" olduğunu söyleyerek istifa etmeyi reddetti. Protesto gösterileri için toplanan kalabalığa hitap eden Zourabichvili, başkanlık sarayını terk edeceğini, ancak halefinin gayrimeşru olduğunu iddia etti. Zourabichvili, "Bu bina sadece meşru bir başkan burada oturduğu sürece bir semboldü" dedi.

Kavelashvili ise, Gürcistan parlamentosunda düzenlenen bir törenle cumhurbaşkanlığı yeminini etti. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze de yemin törenine katılanlar arasındaydı.

Yemin töreninin ardından bir konuşma yapan Kavelashvili, Gürcü "geleneklerini, değerlerini, ulusal kimliğini, ailenin kutsallığını ve inancını" överek, "Tarihimiz açıkça gösteriyor ki, vatanımızı ve geleneklerimizi savunmak için verilen sayısız mücadelenin ardından, barış her zaman Gürcü halkının ana hedeflerinden ve değerlerinden biri olmuştur" dedi.

Gürcistan'ın dört ana muhalefet grubu, Kavelashvili'nin cumhurbaşkanlığını reddederek, parlamentoyu boykot etti.

Öte yandan, ABD bu hafta Gürcistan'ın eski başbakanı ve Georgian Dream'in milyarder kurucusu Bidzina Ivanishvili'ye yaptırım uyguladı.