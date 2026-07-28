Guterres Kıbrıs'ta Barış İçin Görüşmelerde Bulunuyor - Son Dakika
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Guterres Kıbrıs'ta Barış İçin Görüşmelerde Bulunuyor

Guterres Kıbrıs\'ta Barış İçin Görüşmelerde Bulunuyor
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm arayışı için adaya gitti. Barış Kıbrıslılar tarafından inşa edilmeli.

(ANKARA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunmasına yönelik görüşmeler için Kıbrıs Adası'na gitti. Guterres, "BM barışı dayatamaz, bunu ancak Kıbrıslılar inşa edebilir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında Kıbrıs'taki toplumlara desteğimi göstermek için Kıbrıs'a yeni ulaştım" ifadelerini kullandı.

Guterres, "BM barışı dayatamaz. Bunu ancak Kıbrıslılar, liderleri aracılığıyla inşa edebilir" dedi.

Guterres'in ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri'nin ayrıca diğer paydaşlarla da görüşerek adadaki barış sürecini ilerletmeye yönelik çabaları ve BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) istikrarın korunmasına yönelik çalışmalarını ele alması öngörülüyor. BM'nin en uzun süreli barışı koruma misyonlarından biri olan UNFICYP 1964 yılından bu yana adada görev yapıyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres Kıbrıs'ta Barış İçin Görüşmelerde Bulunuyor - Son Dakika

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