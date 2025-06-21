Guterres\'ten Çatışma Uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler' başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Guterres, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ağır bir bedelle hızla tırmandığını belirterek " Dünya, artan bir kaygıyla bu durumu izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, adeta onlara doğru koşuyoruz" dedi. Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Buna izin vermemeliyiz" diyerek barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguladı.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için bir zorunluluk olduğunu ifade eden Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bu konuda temel bir dayanak olduğunu ve İran'ın da bu anlaşmaya uyması gerektiğini belirtti. Guterres, İran'a karşı 'güven açığını' kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimleri olduğunu vurgulayarak, tarafların müzakerelere geri dönmesini istedi.

Konuşmasında İsrail'in başlattığı saldırılar veya İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında herhangi bir ifade kullanmaması dikkat çeken Guterres, İnsan Hakları Konseyi'ne birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısı yaptı. Guterres, "Bu kritik anda pişmanlık duymamak için sorumlu bir şekilde bir araya gelmeli ve bölgeyi, dünyamızı uçurumun kenarından geri çekmeliyiz" dedi.