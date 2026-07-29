Guterres'ten Kıbrıs İçin 5+1 Toplantı Kararı - Son Dakika
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Guterres'ten Kıbrıs İçin 5+1 Toplantı Kararı

Guterres\'ten Kıbrıs İçin 5+1 Toplantı Kararı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununda yeni bir süreç başlatmak için 5+1 toplantısı düzenleyecek.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki ara bölgede gerçekleştirilen liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla 5+1 genişletilmiş bir toplantı düzenleme kararı aldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede gerçekleştirilen liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla 5+1 genişletilmiş bir toplantı düzenlemeye karar verdiğini bildiren Guterres, adadaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasına, "Uzun süren bir dayanıklılığın sonucunda buradayız. İyi karşıladığınız için teşekkür ederim" sözleriyle başlayan Guterres, Kıbrıs'ta temasları boyunca toplumların ortak beklentisini gözlemlediğini belirterek, "Kıbrıslılarda barışa yönelik her şeyin üstünde ortak bir istek gördüm" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum tarafıyla BM İyi Niyet Ofisi çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Guterres, "Görevimin başından itibaren, hem Kıbrıslı Türk hem de Rumlarla İyi Niyet Ofisi çerçevesinde çalışmalara devam ettik. Bu bağlamda Kıbrıs'a gelmek ve çözüme yönelik çalışmaları yerinde görmek benim görevimdi" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Guterres, "Güven yaratıcı önlemler ve liderleri bu noktada yoğunlaştırmak anlamında çağrıda bulundum. Her iki liderle yaptığım yapıcı görüşmelerde (hem ayrı hem birlikte) kişisel temsilcimle birlikte çalışma yönündeki çabalarını ortaya koydular" diye konuştu.

Yeterli hazırlıkların tamamlandığına işaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, "Güven artırıcı önlemler, metodoloji ve içerik üzerine yeterli hazırlıkların ardından, halihazırda elde edilen yakınlaşmaları dikkate alarak, 5+1 genişletilmiş bir toplantı düzenlemeye karar verdim" açıklamasını yaptı.

Guterres, sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin ise "Toplantının başarısı için gerekli koşulları yaratmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres'ten Kıbrıs İçin 5+1 Toplantı Kararı - Son Dakika

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