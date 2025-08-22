Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: 800 ulusal muhafız Washington sokaklarında

ABD gündemini değerlendiren Rona Doğan Sural, Haberler.com yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Washington sokaklarındaki güvenlik önlemlerinden, uluslararası diplomasi trafiğine kadar birçok kritik gelişmeye dikkat çekti.
ABD'de artan güvenlik önlemlerine değinen Sural, ulusal muhafızların 30 gün boyunca Washington sokaklarında görev yapacağını belirtti. Sural, "10 bin yeni ajanın alınacağı talimatı verildi, Trump operasyonlara devam edecek" ifadelerini kullandı.
ABD'nin eğitim politikalarına da değinen Sural, yaklaşık 6 bin öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.
Ukrayna-Rusya görüşmelerine değinen Sural, Kırım'ın pazarlık masasında olmayacağını belirtti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun da masadan kalktığını ifade etti.
