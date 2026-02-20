Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump\'ın İran\'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok
20.02.2026 17:19  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede, Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun yapısı, ABD'nin tutumu ve bölgedeki askeri hazırlıklara ilişkin son gelişmeleri aktardı. Sural, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uluslararası dengeleri nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.

Gazze merkezli diplomatik trafik hız kazanırken, ABD'nin öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu uluslararası kamuoyunda tartışma yaratıyor. Washington'dan süreci yakından takip eden Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, kurulun kapsamı, ABD'nin olası askeri hamleleri ve Trump'ın İran'a yönelik tutumuna dair kritik bilgileri paylaştı.

"GAZZE BARIŞ KURULU'NA GÖZLEMCİ HEYETLERLE BİRLİKTE 40'DAN FAZLA ÜLKE KATILDI"

Kurulun uluslararası boyutuna dikkat çeken Sural, "Gazze Barış Kurulu'na gözlemci heyetlerle birlikte 40'dan fazla ülke katıldı" dedi. Sural, bu geniş katılımın küresel ilgiyi gösterdiğini ancak yapının işleyişine dair soru işaretlerinin sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda, "Barış Kurulu'nun BM'ye alternatif olması ile ilgili soru işaretleri vardı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ABD'NİN 10 MİLYAR DOLARLIK BİR YARDIM YAPACAĞINI AÇIKLADI"

ABD'nin maddi desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, "Trump, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin 10 milyar dolarlık bir yardım yapacağını açıkladı" bilgisini paylaştı. Kurulun liderliği konusunda da dikkat çeken bir detayı aktaran Sural, "Trump görevi bittikten sonra da Barış Kurulu'na başkanlık edebilecek" dedi.

"ABD, HAFTA SONU İTİBARİYLE EĞER BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERSE ASKERİ OLARAK HAZIR"

Bölgedeki askeri gerilime değinen Sural, "ABD, hafta sonu itibariyle eğer bir saldırı gerçekleştirmek isterse askeri olarak hazır" açıklamasını yaptı. İran başlığına da değinen Sural, belirsizliğin sürdüğünü belirterek, "Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok" ifadeleriyle Washington'daki son durumu özetledi.

Uluslararası İlişkiler, Rona Doğan Sural, Donald Trump, Washington, Politika, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:04:06. #7.11#
SON DAKİKA: Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.