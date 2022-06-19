Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak - Son Dakika
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Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak

19.06.2022 12:45

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni düzenlemeler getirdiğini açıkladı. Bu çerçevede Müslümanlar mültezeme, Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına dokunamayacak. Düzenlemeye tepki gösteren hacı adayları, kararların Müslüman devletlerin dini liderlerine sorulması gerektiğine dair çağrıda bulundular.

Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı. Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.

HACILAR ARTIK KABE'NİN ETRAFINA DOKUNAMAYACAK

Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen "mültezem"e,Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına dokunamayacak. Daha önce Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.

"DÜZENLEMELER DİNİ LİDERLERE SORULMALI" TEPKİSİ

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

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Suudi Arabistan, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak - Son Dakika


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