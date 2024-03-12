Haiti Başbakanı Ariel Henry görevi bırakmayı kabul etti

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Karayipler Topluluğu (CARICOM) Başkanı ve Guayana Devlet Başkanı İrfan Ali, Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin görevi bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

CARICOM ülkeleri dün Jamaika’da bir araya gelerek Haiti’deki krizi ve olası bir geçiş hükümetini görüşmeye başlamıştı.

Üst düzey bir ABD yetkilisi de Henry’nin Cuma günü görevini bırakmaya karar verdiğini fakat bu hafta gerçekleşecek görüşmelere engel olmamak için kararını açıklamayı bugüne bıraktığını söyledi.

Henry, çetelerin başkentteki uluslararası havalimanına saldırması sonucu yurt dışı seyahatinden dönememiş ve ABD toprağı olan Porto Riko’da mahsur kalmıştı.

Ülkenin son cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin 2021’de öldürülmeden kısa süre önce göreve getirdiği Henry, seçilmeden göreve gelmesi ve Şubat ayında gerçekleşeceğine söz verdiği genel seçimleri düzenlememesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Haiti başkenti Port-au-Prince’te artan çete şiddeti nedeniyle bir aylığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Henry ülkeye uluslararası görev gücü göndermeleri için Kenya’ya yaptığı ziyaretten geri dönememişti.

Son haftalarda ülkedeki cezaevlerinden binlerce kişi, çete baskınları sonucu serbest bırakılmış, karakolların yanı sıra Başkanlık Sarayı ve İçişleri Bakanlığı da ağır silahlı çetelerin saldırısına uğraşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da ülkeye gönderilecek bir Birleşmiş Milletler gücüne 100 milyon dolarlık kaynak aktaracaklarını söylemişti.

ABD daha sonra Haiti’ye ayrılan bütçeyi 300 milyon dolara çıkardı. Bunun 33 milyon dolarının insani yardım için kullanılacağı belirtiliyor.

CARICOM Başkanı Ali, geçiş sürecinde bir Başkanlık Konseyi oluşturulacağını, iki gözlemci ve yedi üyeden oluşan bu konseyde çeşitli koalisyonlardan, özel sektörden ve sivil toplumdan temsilciler olacağını, bir de dini liderin bulunacağını açıkladı.

Konseyin bir geçici başbakan atayacağını da ekleyen Ali, genel seçimde cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünen kişilerin bu konseye giremeyeceğini de söyledi.

Bu geçiş sürecinin ardından, Haiti’de 2016’dan bu yana ilk genel seçimin düzenlenmesi hedefleniyor.

Ariel Henry, ülkede güvenlik sağlanmadan önce genel seçim düzenlenemeyeceğini savunuyordu.