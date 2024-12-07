Hakan Fidan, Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na Katıldı

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.