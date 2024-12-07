DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan, Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?