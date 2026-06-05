Hakan Fidan Bangladeş'te Rohingya Kamplarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakan Fidan Bangladeş'te Rohingya Kamplarını Ziyaret Etti

Hakan Fidan Bangladeş\'te Rohingya Kamplarını Ziyaret Etti
05.06.2026 18:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'te Rohingya mülteci kamplarını ve insani yardımları inceledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarını ziyaret ederek, Türk kurumlarının bölgedeki insani yardım faaliyetlerini ve hastane hizmetlerini yerinde inceledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş programı kapsamında temaslarına Cox's Bazar'da devam etti. Bakan Fidan, bölgede yer alan Rohingya mülteci kamplarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere ilgili Türk kurumlarının bölgede yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini yakından inceledi.

Dışişleri Bakanı Fidan programı kapsamında ayrıca, bölgedeki sağlık hizmetlerini de denetledi. Fidan, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'ne giderek burada sunulan hizmetleri yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan Bangladeş'te Rohingya Kamplarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Fidan Bangladeş'te Rohingya Kamplarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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