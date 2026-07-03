Hamaney İçin Uluslararası Taziye Töreni - Son Dakika
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Hamaney İçin Uluslararası Taziye Töreni

03.07.2026 17:27
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İran'ın eski dini lideri Hamaney için Tahran'da uluslararası taziye merasimi düzenlendi.

(ANKARA) - İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla'da düzenlenen taziye merasiminin birinci gününe çok sayıda yabancı devlet ve hükümet temsilcisi katıldı.

Törene, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılırken, çok sayıda siyasi partiden heyet de temsilciler gönderdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili ile Umman, Irak, Afganistan, Bulgaristan ve Filistin'den üst düzey heyetler de taziye merasiminin ilk gününde hazır bulundu.

IRNA'nın haberinde törende ayrıca Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye, Irak, Bosna Hersek, Macaristan ve Bangladeş'ten dini liderler ile Irak'taki Kataib Hizbullah örgütünden bir heyetin de yer aldı kaydedildi. Endonezya ve Afganistan'dan din alimler, Lübnan'daki Emel Hareketi heyeti ve Suriye, Lübnan, Irak ile Fas'tan "direniş cephesi" temsilcilerinin de törene katıldığı belirtildi.

Törende İspanya, Ekvador ve Bolivya'dan kültür ve sivil toplum temsilcilerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Ali Hamaney, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sırasında 28 Şubat'ta öldürülmüş, cenaze töreni savaş nedeniyle birkaç ay ertelenmişti. İranlı yetkililer, cenaze programının hafta sonu boyunca Tahran'daki Büyük Musalla'da halkın ziyaretine açık şekilde devam edeceğini açıkladı. Cenaze kortejinin pazartesi günü Tahran'da düzenlenmesi, ardından Kum'da dini törenlerin yapılması planlanıyor. Irak'ın Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde törenler düzenlenmesi, defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamaney İçin Uluslararası Taziye Töreni - Son Dakika

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