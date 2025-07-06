Hamaney, Savaşın Ardından İlk Kez Göründü

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran Savaşı'nın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Filistin Caddesi'ndeki konutunda yapılan Muharrem ayı matem törenlerine katılmayan Hamaney, dün gece başkent Tahran'da düzenlenen Aşure törenine katıldı.