Hamaney Yaralı Ama İyi
13.03.2026 11:40
İran Dışişleri Bakanlığı, yeni lider Hamaney'in sağlık durumunun yaralı ama iyi olduğunu duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralı ama iyi" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki soruyu yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin iddialara açıklık getiren Bekayi, "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

